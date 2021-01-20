بالصور.. الثلوج توقف حركة التبادل في منفذ حدودي مع إيران

2021/01/20 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

تسببت الثلوج، اليوم الأربعاء (20 كانون الثاني 2021)، بتوقف حركة التبادل في منفذ حاج عمران الحدودي، بين العراق وإيران، من جهة محافظة أربيل.

يتبع.



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