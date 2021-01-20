توقعات طقس العراق خلال أول يومين من ’’موجة البرد’’ المتوقعة

2021/01/20 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء (20 كانون الثاني 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد خلال أول يومين من "موجة البرد" المتوقعة.

ووفقاً لجداول صادرة عن الهيأة وتلقتها (بغداد اليوم)، فإن "طقس اليوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائم جزئياً وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، أما طقس المنطق الشمالية سيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وتكون غزيرة في الأقسام الشمالية والشرقية منها مع حدوث عواصف رعدية أحياناً، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائم جزئياً إلى غائم".

وأضافت، أنّ "طقس الغد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً وبارداً وردجات الحرارة تنخفض عدة درجات، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً وبارداً مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً وفرصة لتساقط الثلوج وانخفاض في درجات الحرارة، أما طقس المنطقة الجنوبية، سيكون صحواً ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات".

وتابعت الهيأة أن "طقس الجمعة المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً وبارداً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، أما طقس المنطقة الشمالية والجنوبية، سيكون صحواً وبارداً".

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