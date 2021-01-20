متحدث التربية يوضح تفاصيل قرار تأجيل امتحانات الخارجي

2021/01/20 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (20 كانون الثاني 2021)، تأجيل إجراء الامتحانات التمهيدية للطلبة المتقدمين على الامتحانات الخارجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التأجيل جاء لإجراء الاستعدادات ولتهيئة القاعات الامتحانية واللجان من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة التي تقدمت لأداء الامتحان".

وأضاف فاروق، أن "التقديم للامتحان الخارجي انتهى، ولا يوجد لدينا نية لإعادة فتح التقديم في الوقت الحالي"، مبيّناً أن "الكوادر بذلت جهوداً مضاعفة أيام تقديم الطلبة على الامتحان الخارجي ولساعات متأخرة، لتدقيق معاملات جميع المتقدمين ومنع التزوير".

وأكد المتحدث باسم الوزارة قائلاً: "لم يتم تحديد موعد لأداء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي بالنسبة للطلبة المستمرين بالدراسة، ولا دخل لتأجيل امتحان التمهيدي بهذا الموعد".

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