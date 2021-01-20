صرف مستحقات الفلاحين للموسم التسويقي لعام ٢٠٢٠ في كركوك

2021/01/20 | 10:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة التجارة ان اللجنة الحسابية المكلفة بتنظيم و صرف المستحقات المالية لفرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك قامت بتدقيق المعاملات الحسابية وتنظيم صكوك الفلاحين الخاصة باقيام الحنطة المحلية المسوقة للموسم التسويقي لعام ٢٠٢٠ .وقال مدير عام الشركة عبدالرحمن عجي طوفان ، في بيان اليوم : ان" عملية توزيع وصرف مستحقات الفلاحين شملت مركزي تسويق الحويجة والرياض للموسم التسويقي لعام ٢٠٢٠ ، ووفق الية الصرف التي تتم بعد تدقيق المعاملات واستحصال الموافقات الامنية المطلوبة وبحضور الفلاح الشخصي وحسب اولوية التسويق .واشار الى "ان سايلو خان بني سعد اكمل توزيع الصكوك على الفلاحين واستلام الصك الجديد وايداعه بالمصرف لغرض المقاصة .من جانب اخر " اشار طوفان الى ان سايلوات خان بني سعد و خان ضاري و الرصافة باشرت بتجهيز المطاحن بالحصص المقررة من مادة الحنطة للحصة المخصصة للرعاية الاجتماعية لشهري تشرين الثاني وكانون الاول ٢٠٢٠ وحسب خطة قسم التسويق .واضاف "ان سايلو الرصافة انتهى من استلام كامل كمية الحنطة المنقولة من مجمع حبوب سامراء في فرع صلاح الدين والبالغة عشرون الف طن ضمن خطة المناقله لتعزيز ارصدة مواقع بغداد ./انتهى8

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