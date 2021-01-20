تغريدة للصهيوني المتطرف

2021/01/20 | 10:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصا في كربلاء كان قد كتب على ورقة اسم الصهيوني ايدي كوهين، يقدم التحية لهذا الصهيوني المتطرف....

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