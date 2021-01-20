الإقتصاد النيابية: بيع أصول الدولة اول طريق الخراب

2021/01/20 | 10:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد…

حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاربعاء ، من بيع أصول الدولة العراقية كما وردت في موازنة العام الحالي ، واصفة اياها بانها اول طريق الخراب.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك إشكاليات عدة حول مشروع قانون الموازنة فيما يتعلق ببيع أصول الدولة وكذلك البترو دولار والاستقطاعات والضرائب وغيرها من الفقرات المجحفة “،

وحذر الفيلي من “بيع أصول الدولة كونها خطوة أولى للخراب”، مبديا استغرابه من “أقدام الحكومة على بيع الاراضي الزراعية بدلا من استغلالها لتطوير القطاع الزراعي”.

وأشار عضو لجنة الاقتصاد النيابية إلى أن “موازنة العام الحالي تحتاج إلى وقت لتدقيقها”.



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