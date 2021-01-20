محلل سياسي لبناني: واشنطن تخطط لشن حرب تخريبية جديدة في سوريا والعراق

2021/01/20 | 10:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اتهم الكاتب والمحلل السياسي اللبناني هادي قبيسي، الاربعاء ، الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بلعب دور تخريبي في العراق وسوريا وتعمل على زعزعة الاستقرار الامني ، مؤكدا أن الوجود الأمريكي في سوريا أحد أسباب فرض العقوبات .وقال قبيسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ الولايات المتحدة الأميركية لشن حرب تخريبية جديدة في العراق وسوريا من خلال أدواتها داعش وما يعرف عنهم بالجوكرية”.وأضاف أن “الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استغلال داعش في السجون السورية لتنفيذ عمليات تخريبية في الجنوب السوري”.وأشار إلى أن “الوجود العسكري الأمريكي في سوريا احد اسباب التفجير والأزمات في المنطقة بالإضافة إلى العقوبات الامريكية التي تفرض بين الحين والآخر “، لافتا إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا تخريبيا في سوريا والعراق”.وكان عضو مجلس الشعب السوري علي الصطوف اتهم الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق بأنها تقود حربا اقتصادية قذرة لتجويع الشعبين السوري والعراقي.



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