اعتقال أحد مسؤولي تمويل مضافات داعش في بهرز

2021/01/20 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القنطرة والجسرلا أتخيل يومًا أني عبرت قنطرة في قريتي مرتديًا حذاء، كما لا أتذكر أني عبرت جسرًا في مدينتي من دون حذاء، ليس مهمًا أن تكون قدماك بحذاء أو من دونه

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