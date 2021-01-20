الشركة الكورية تباشر اعمالها في ميناء الفاو

2021/01/20 | 10:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتباشر الشركة الكورية المحال عليها تنفيذ ميناء الفاو الكبير اعمالها قريبا بعد اتمام بعض الاجراءات الادارية والمالية، وحضور 40 خبيرا كوريا لانجاز المشروع.وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل فرحان محيسن الفرطوسي،في حديث صحفي، ان “الشركة الكورية ستباشر العمل بشكل فعلي في ميناء الفاو خلال الاسابيع القليلة المقبلة، اي بعد …

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