في محافظتين.. افتتاح 50 بناية تربوية

2021/01/20 | 10:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافتتحت وزارة التربية 30 بناية تربوية من أصل 300 مشروع في نينوى خلال العام الماضي، بينما انجزت مديرية تربية كركوك 20 مدرسة وادخلتها الخدمة.وقال المدير العام في مديرية تربية نينوى يوسف فرج السبعاوي في حديث صحفي إن “البنايات التي تم البدء ببنائها في محافظة نينوى هي من خلال مشاريع تنمية الأقاليم، كاشفاً عن …

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