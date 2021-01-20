الكاظمي يوقف العمل بالمادة 16 ثانياً من قانون الخدمة والتقاعد العسكري

2021/01/20 | 10:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بإيقاف العمل بأحكام المادة 16/ثانياً من قانون الخدمة والتقاعد العسكري.وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء تلقى “ناس” نسخة منها، (19 كانون الثاني 2021)، إنه “أمر القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف العمل بأحكام المادة 16/ثانياً من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة …

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