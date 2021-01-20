2021/01/20 | 10:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اعداد خطط أمنية وعسكرية لحماية الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن مقترح المفوضية العليا المستقلة بشأن الموعد الجديد للانتخابات ذو ابعاد فنية.الكاظمي، قال خلال جلسة مجلس الوزراء والتي شهدت إستضافة رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلمح لإجراءات عسكرية وأمنية لحماية الانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلمح لإجراءات عسكرية وأمنية لحماية الانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).