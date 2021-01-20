صالح وحسين الصدر يؤكدان ضرورة ترسيخ سيادة القانون ودعم الاصلاحات في البلاد

2021/01/20 | 10:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، و العلامة حسين الصدر، على ترسيخ سيادة القانون ودعم الإصلاحات في البلاد.جاء ذلك خلال استقبال صالح للصدر، اليوم الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 في قصر السلام ببغداد، إذ جرى الحديث حول تطورات الأوضاع في … Readmore

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