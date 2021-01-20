2021/01/20 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي، خلال زيارته إلى المقرات التابعة لقوات “درع كركوك” و”فوج شهداء التركمان للحشد الشعبي” في النواحي والقرى التركمانية الواقعة بأطراف محافظة كركوك، إشارة “الذئب الأغبر” أو ما يطلق عليها البعض “الذئاب الرمادية”.الصالحي، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارشد الصالحي يرفع إشارة الذئب الاغبر في كركوك تعبيراً عن انتماءه الى تركيا تثير الجدل في العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارشد الصالحي يرفع إشارة الذئب الاغبر في كركوك تعبيراً عن انتماءه الى تركيا تثير الجدل في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).