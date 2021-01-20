نينوى العراقية ثروة سياحية لا تنضب وإهمال متوارث

2021/01/20 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُرفت بلاد الرافدين القديمة ببداية الحياة الحضرية ونشأة أولى المدن في التاريخ، وفي شمال العراق حظيت محافظة نينوى بمجموعة من الحضارات التي مرت عليها عبر عصور وحقب زمنية مختلفة؛ من الحضارة الآشورية والنمرود إلى مملكة الحضر، وصولا للحضارة الإسلامية وما … Readmore

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