ترامب يعفو عن مستشاره السابق ستيف بانون

2021/01/20 | 11:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية صباح اليوم الأربعاء أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قرر العفو عن مستشاره السابق، ستيف بانون، في قرار باللحظة الأخيرة قبل ساعات من تركه منصبه.

وأفادت الشبكة بأن ترامب قال إنه بعد مداولات كثيرة قرر العفو عن بانون كأحد إجراءاته الأخيرة في منصبه.

ويواجه بانون وثلاثة آخرون هم برايان كولفيج وأندرو بادولاتو وتيموثي شيا اتهامات بالاحتيال على مئات الآلاف من المتبرعين فيما يتعلق بحملة تمويل جماعي عبر الإنترنت تُعرف باسم (نبني الجدار).

وجمعت الحملة أكثر من 25 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية لنيويوركوقالت وزارة العدل إن بانون الذي شغل منصب كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض خلال الأشهر السبعة الأولى من إدارة ترامب، تلقى أكثر من مليون دولار من البرنامج، والذي جرى استخدام بعضه لتغطية نفقات شخصية.

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