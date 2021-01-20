السيدة كلاويز تهنىء PUKmedia

2021/01/20 | 11:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثت السيدة كلاويز صالح، برقية تهنئة الى موقع PUKmeida بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسه، متمنية للموقع المزيد من التقدم والازدهار.

وجاء في برقية التهنئة: الى الاعزاء الصحفيين والكودار العاملة في موقع PUKmedia، اتقدم اليكم باحر التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ 18 لتأسيس موقعكم المتزن.

واضافت السيدة كلاويز: قبل 17 عاماً تم تاسيس هذا الموقع الذي يعتبر مكسبا في مسيرة النضال الصحفي واليوم وإذ يوقد موقع PUKmedia الشمعة الـ18 اصبح مصدرا مهما للاخبار والمعلومات والمواضيع المختلقة ليس للسياسيين والمراقبين والمحللين والاكاديميين فقط بل اصبح مصدرا مهما ايضا لجميع المواطنين.

واوضحت: ان الاخبار والاحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية ومرافق الحياة الاخرى والتقارير والادب والفن وارشفيكم ووثائقكم اصبحت محل اهتمام الجميع، وخاصة وانتم تنشرون الاخبار باللغة الام الكوردية واللغة العربية الثرية والانكليزية والروسية.

وقالت: اتمنى استمرار موقعكم المعروف باتزانه ومصداقيته في ادامة مسيرته الصحفية في المصداقية والرصانة والاتزان.

PUKmedia ترجمة

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