نائب: سعر صرف الدولار سيبقى مرتفعاً للسنوات المقبلة

2021/01/20 | 11:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، ان ارتفاع اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي سيتسمر للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي سيبقى مرتفعا للسنوات الثلاث المقبلة حسب خطة البنك المركزي العراقي.

واضاف: ان الحكومة ربحت 12 تريلون دينار من قرار رفع سعر الدولار امام الدينار العراقي، وهذا سيؤدي الى تقليل العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية للعام 2021.

هذا وكان البنك المركزي العراقي، قد قرر رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، باعتماد تسعيرة الدولار الجديدة.

وقال البنك المركزي في وثيقة حملت توقيع محافظ البنك، إنه "بالنظر إلى تغيير سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) إلى الدينار العراقي اعتبارا من (20/12/2020)، سيتم اعتماد أسعار الصرف كما مبين أدناه:

1450 سعر شراء الدولار من وزارة المالية.

1460 سعر بيع الدولار للمصارف من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية.

1470 سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

PUKmedia خاص

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