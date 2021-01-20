تقرير: شابة كوردية تأمل بإعادة الحياة لغابات الإقليم عبر زرع مليون شجرة خلال 5 سنوات

2021/01/20 | 11:04 - المصدر: NRT عربية

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زراعة الأشجار في إقليم كوردستان

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

سلط تقرير لوكالة "فرانس برس" الضوء على قصة الشابة الكوردية دلبند رواندوزي، التي تسعى لإعادة الحياة لغابات إقليم كوردستان عبر زرع مليون شجرة بلوط خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكر التقرير الذي نشر أمس الثلاثاء، 19 كانون الثاني 2021، أن الشابة البالغة من العمر 26 عاما والمولعة بالتسلق الجبلي والنزهات في الطبيعة، تسعى إلى إعادة الحياة لغابات الإقليم عبر زرع مليون شجرة بلوط خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما اشارت إلى ان البذور تزرعها دلبند داخل خيمتين زراعيتين تمولهما مؤسسة تعليمية خاصة في أربيل.

وأضاف انها "اختارت البلوط لقدرة هذه الأشجار على مقاومة درجات الحرارة المنخفضة ولجذورها التي تمتد بعمق داخل الأرض ما يساعدها على مقاومة الجفاف ولعمرها المديد الذي قد يستمر قرونا".

وقالت رواندزي، إن "أول تجربة لنا كانت في خريف 2020، وزرعنا خلاله ألفي شجرة بلوط".

وتابعت ان "المهمة تبدأ على يد رعاة ومتنزهين محليين ينقلون البذور خلال رحلاتهم عبر الجبال لتزرعها دلبند داخل خيمتين زراعيتين تمولهما مؤسسة تعليمية خاصة في أربيل، بعدها تحدد لها وزارة الزراعة في الإقليم المواقع التي يمكن زرعها مجددا عند كل خريف، وبعد غرس تلك الشتلات في المنطقة التي يؤمل تحويلها إلى غابة، تنتقل رعاية كل منها إلى أحد المراقبين مقابل ألف دينار (0,70 دولار)".

وأوضحت أن الهدف هو "خلق عادات جديدة في المجتمع من خلال غرس الأشجار من أجل الوصول إلى مناخ أفضل، لأن التغير المناخي تهديد كبير ويجب ألا يقتصر عملنا على زراعة الأشجار".

وأشار التقرير إلى ان الاقليم فقد 20% من نباتاته منذ 2014، وتصل هذه النسبة إلى 47% في حال مقارنتها بإحصاءات تعود للعام 1999، وفقا لسلطات الإقليم، وانعكس ذلك من خلال زوال الكثير من الغابات الطبيعية أو المزروعة على يد البشر وتآكل التربة وفقدان المياه، وفقا لمنظمة "فاو" للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

ويعزى هذا الوضع إلى الغارات وقطع الأشجار غير القانوني على يد عائلات فقيرة طلبا للحطب من أجل التدفئة، أو إلى أطماع حطابين أو الرعي الجائر، إضافة إلى التمدد السكاني العشوائي الذي يتحدى الطبيعة في مناطق كثيرة.

وبين أنه "خلال الصيف الماضي الذي تعرض خلاله إقليم كوردستان إلى غارات متكررة من سلاح الجو التركي، جرى القضاء على 20 ألف هكتار من الأراضي نصفها تقع في مناطق محمية غنية بالتنوع الحيوي خصوصا الغابات"، وفق منظمة "باكس" غير الحكومية استنادا إلى صور أقمار صناعية.

وبحسب منظمة "الفاو" فأن مساحة الغابات في العراق لم تعد تتجاوز 8250 كيلومترا مربعا، ما يمثل 2% من المساحة الإجمالية، وتنتشر أغلب غابات هذا البلد الذي تغطي الصحارى نصف مساحته في إقليم كوردستان على طول الحدود الشمالية مع تركيا وفي سلسلة جبال زاغروس على الحدود مع إيران.

ر.إ

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