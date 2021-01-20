2021/01/20 | 11:04 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكار يعد بـ"تطورات مهمة" على صعيد تعاون أنقرة مع بغداد وأربيل لمكافحة الإرهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/20 | 11:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكار يعد بـ"تطورات مهمة" على صعيد تعاون أنقرة مع بغداد وأربيل لمكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكار يعد بـ"تطورات مهمة" على صعيد تعاون أنقرة مع بغداد وأربيل لمكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).