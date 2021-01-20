وزير الدفاع التركي بعد زيارته العراق: المرحلة المقبلة ستشهد تطورات أمنية مهمة - عاجل

2021/01/20 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن المرحة المقبلة ستشهد تطورات مهمة بين العراق وتركيا في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال أكار خلال تقييم زيارته إلى العراق، أجراه في مقر القنصلية التركية لدى مدينة أربيل العراقية، إن "المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة على صعيد تعاون أنقرة مع كل من بغداد وأربيل في مكافحة الإرهاب".

وأضاف، أن "العراق وتركيا مصممان على إنهاء الإرهاب من خلال التعاون الذي سنقيمه مع الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم شمال العراق".

وأشار إلى أن "تركيا تتابع عن كثب إخراج المسلحين من محيط سنجار (في نينوى)، وأن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم في هذا الخصوص".

ومنذ مساء الإثنين، يجري أكار زيارة رسمية إلى العراق، عقد خلالها مباحثات في العاصمة بغداد، مع نظيره العراقي جمعة عناد، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس برهم صالح، ووزير الداخلية عثمان الغانمي.

وتوجه وزير الدفاع التركي، إلى أربيل والتقى رئيس وزراء إقليم الشمال مسرور بارزاني، والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، في أربيل.

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