خريجو الكليات الهندسية يتظاهرون امام نفط الشمال للمطالبة بتعيينهم

2021/01/20 | 11:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/تظاهر العشرات من خريجي الكليات الهندسية والفنية في محافظة كركوك ،امام بوابة شركة نفط الشمال للمطالبة بتعيينهم ضمن قطاعات الشركة ،كونهم من ابناء المحافظة ./انتهى

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