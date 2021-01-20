الذين يستخدمونها للأجرة.. تشديد الاجراءات بحق اصحاب السيارات الخصوصي

2021/01/20 | 11:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، تشديدها الاجراءات المتخذة بحق اصحاب السيارات الخصوصي الذين يستخدمونها للأجرة.

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