صندوق الإسكان يرفع القرض إلى 75 مليون دينار

2021/01/20 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اعلن صندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن رفع قرض الإسكان الى 75 مليون دينار.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للصندوق تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " الصندوق سيباشر بإقراض المواطنين بمبلغ لايتجاوز ال 75 مليون دينار في بغداد و50 مليون دينار في الأطراف والمحافظات.

واشار البيان الى ان " القرض سيكون لغرض البناء او إضافة البناء من دون فائدة"، لافتاً الى أن " مدة سداد القرض ستكون 20 عاماً مقابل عمولة إدارية تستوفى لمرة واحدة وقدرها 5 ٪ وبضمانة العقار نفسه وبكفالة يقبلها الصندوق”.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أمس الثلاثاء، أن قروض شراء وبناء الوحدات السكنية ستكون بدون فائدة.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن "تمديد موعد الانتخابات موضوع حساس وأساسي للحكومة"، لافتا الى أن "مفوضية الانتخابات ستعلن جدولاً للعمليات في التاسع والعشرين من الشهر الجاري".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء وافق على استمرار تنسيب الموظفين العاملين بصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب"، مبينا أن "الاستمرار بالتنسيب جاء لغاية إكمال إجراءات الملاك للصندوق".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طالب أمين بغداد بوضع خطط كاملة لإكساء شوارع وأحياء العاصمة"، موضحا أن "مجلس الوزراء استضاف أمين العاصمة لمناقشة مشروع حملة نهضة بغداد".

ولفت الى أنه "تم تفعيل أعمال اللجنة المشرفة على قروض مبادرة البنك المركزي"، مبينا أن "قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية ستكون بدون فائدة، حيث إن قروض بناء الوحدات السكنية ستكون بدون فائدة وبمبلغ قدره 75 مليون دينار".

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