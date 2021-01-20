مرشحة بايدن لرئاسة الاستخبارات الوطنية تتعهد بالكشف عن ملف مقتل خاشقجي

2021/01/20 | 11:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت أفريل هاينس، مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لرئاسة الاستخبارات الوطنية بأمريكا، بالكشف عن الملف الاستخباراتي غير السري الذي رفض ترامب كشفه حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.جاء ذلك في جلسة استماع للمصادقة على … Readmore

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