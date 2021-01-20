مرشح بايدن للخارجية: سفارتنا ستبقى بالقدس.. وينتقد تركيا

2021/01/20 | 11:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال مرشح الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة، أنتوني بلينكين، إنه خلال توليه الوزارة سيُبْقي على السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، وانتقد تركيا.وأكد أن بلاده ستواصل اعترافها بالمدينة المحتلة “عاصمة لإسرائيل”، مستمرا في سياسة إدارة ترامب المنحازة للاحتلال على حساب الفلسطينيين.وأدلى بلينكين بهذه التصريحات خلال إجابته على أسئلة أعضاء …

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