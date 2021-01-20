2021/01/20 | 11:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مديرية المرور العامة في العراق

يوم الاربعاء تشديد الاجراءات بحق من

يمتلك سيارة نوع خصوصي ويستخدمها

للأجرة في مسعى منها الى تنظيم العمل في

هذا المجال.

ويشكو سائقي سيارات الأُجرة من

مزاحمتهم بالعم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة :تشديد الاجراءات بحق من يمتلك سيارة نوع خصوصي ويستخدمها للأجرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة :تشديد الاجراءات بحق من يمتلك سيارة نوع خصوصي ويستخدمها للأجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).