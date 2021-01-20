ترامب و بايدن... - غسان صابور

2021/01/20 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور هذا اليوم أنظار العالم كله متوجهة نحو واشنطن..



عاصمة الولايات الولايات المتحدة الأمريكية..



بانتظار استلام جو بايدن..



رسميا..



لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية..



العالم يتنفس..



ويجلس على الأرض..



محلقا بالسماء..



منتظرا الفرج..



كانتظار البعض..



لليلة القدر...



أو كأنما سوف تهطل السماء..



دولارات وخيرات..



وصفاء وهناء وسلاما...آه وألف آه..



يا عالم الأغبياء..



يا بشر الأغبياء..



يا شعوب الجهل والجهالة..



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