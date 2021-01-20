هديةٌ السيدةِ التي لم أرها! - فاطمة ناعوت

2021/01/20 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت لم أرَها مطلقًا.



لكنني أعرفُها من ثمارها.



"من ثمارهم تعرفونهم”.



رأيتُ وجهَها في وجوه بناتها وأبنائها.



وتعرفتُ على حنانها وطيبتها من خلالهم.



كانت لأبنائِها السبعة أمًّا وأبًا، بعدما رحل الأبُ في طفولتهم.



فأخرجت من بين يديها أطباء ومهندسين زيّنوا وجهَ مصر البهيّ.



وحين صار ابنُها الأصغرُ في الصفّ الثالث بكلية الهندسة، رحلت عن هذا العالم في هدوء وصمت، فانهدم العالمُ أمام عينيه.



كانت بالنسبة له العالمَ ......





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