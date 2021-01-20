2021/01/20 | 11:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشركات الهندية الأكثر شراء للنفط العراقي في ديسمبر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/20 | 11:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشركات الهندية الأكثر شراء للنفط العراقي في ديسمبر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشركات الهندية الأكثر شراء للنفط العراقي في ديسمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).