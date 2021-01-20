الصحة العالمية: التراخي بالإجراءات الوقائية سيزيد إصابات كورونا في العراق

2021/01/20 | 11:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد رئيس فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في العراق، وائل حتاحت، الأربعاء، أن الانخفاض في معدل الإصابات بفيروس «كورونا» الذي سجل مؤخراً في العراق، لا يعني نهاية الفيروس.وقال حتاحت، في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه، إن «نوعية سلالة الفيروس الذي نتعاطى معه، قابلة للتطور والتغير، وتظهر بشكل مستمر معطيات جديدة عن …

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