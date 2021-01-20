مبيعات السيارات في الاتحاد الاوروبي تتراجع بنسبة 23% عام 2020 بسبب جائحة كورونا والطلب على النفط

2021/01/20 | 11:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي تراجعا خلال العام 2020 لأسباب متعددة.فبحسب “الغارديان” البريطانية، فقد تراجعت مبيعات السيارات الأوروبية بطريقة قياسية، حيث أثر وباء كورونا على الطلب على النفط، وبالتالي تراجعت المبيعات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 23.7%، العام … Readmore

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