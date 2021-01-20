السودان يقر اول ميزانية للدولة بعد شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب

2021/01/20 | 11:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ السودان ميزانيته الأولى منذ شطبت واشنطن اسمه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وقد أعطت الموازنة أولوية للمناطق التي مزّقتها أعمال العنف، بحسب ما أعلنت الحكومة.وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان إنّ “الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز موازنة … Readmore

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