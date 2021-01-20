العتبة الحسينية: تكريم 100 طالبة جامعية في كربلاء لـ ’تركهن التبرّج’ (صور)

2021/01/20 | 11:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت العتبة الحسينية، تكريم 100 طالبة من جامعات كربلاء لالتزامهن بالحجاب وتركهن "التبرّج" في مسابقة تقيمها سنوياً لـ "الطالبة المثالية".

وقال عضو مجلس إدارة العتبة سعد الدين البناء في مقابلة مع "موقع الأمة الاثني عشر" وتابعه "ناس"، (20 كانون الثاني 2021) ، "كرّمنا (100) طالبة مثال على مستوى جامعتي كربلاء ووارث الانبياء (عليه السلام) والتي تقام للسنة الرابعة على التوالي".

وأضاف، "اختيار الطالبة لهذا التكريم يقوم على أساس أن تكون المثال في حجابها والتزامها وتركها للتبرج والزينة، فضلاً عن مستواها العلمي، فهذه المسابقة كانت بمثابة دعم وتشجيع للطالبات الملتزمات داخل الحرم الجامعي وحافز لبقية الطالبات للحصول على هذا اللقب في السنوات القادمة".

وقالت مسؤولة الإعلام النسوي في العتبة الحسينية ندى الجليحاوي، إن "هناك اهتماما بشريحة الطالبات من خلال إقامة المحاضرات والدورات والورش والمسابقات الدينية والتنموية لهن، ومنها مسابقة الطالبة المثال والتي هي برنامج تربوي واخلاقي وقد شهدتها العديد من الجامعات في السنوات السابقة منها (كربلاء، الكوفة، المستنصرية، بابل، وارث الانبياء)".

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