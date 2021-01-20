عشية مغادرة منصبه.. ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصا بينهم مستشاره السابق

2021/01/20 | 11:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر قبل ساعات من مغادرته منصبه عفوا عن 73 شخصا بينهم مستشاره السابق ستيف بانون.

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