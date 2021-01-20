وزير الدفاع التركي: المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة مع العراق

2021/01/20 | 12:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن المرحة المقبلة ستشهد تطورات مهمة بين العراق وتركيا في مجال مكافحة الإرهاب.

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