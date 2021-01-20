المالية النيابية: الموازنة ستكون جاهزة الاسبوع المقبل

2021/01/20 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 سيكون جاهزا الاسبوع المقبل، فيما اشارت الى استمرار المناقشات حول الموازنة.وقال عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا في حديث صحفي، ان اللجنة المالية مستمرة بمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.واضاف ان اللجنة المالية تعقد نحو 10 اجتماعات يومية مع الجهات الحكومية، مؤكداً ان اللجنة استلمت جميع الملاحظات والمقترحات حول الموازنة. واوضح ان اللجنة المالية ستبدا بتعديل الموازنة اعتبارا من الاسبوع المقبل واعتقد بان مشروع القانون سيكون جاهزا للتصويت خلال الاسبوع المقبل.

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