الشركات الهندية الأكثر شراء للنفط العراقي في كانون الاول

2021/01/20 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة النفط ، الاربعاء، أن شركات النفط الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر كانون الاول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي خلال شهر كانون الاول من بين الشركات العالمية الأخرى، بواقع 6 شركات من أصل 22 شركة اشترت النفط العراقي".

وبينت أن "الشركات الامريكية جاءت بالمرتبة الثانية بواقع 4 شركات، تليها الشركات الصينية والايطالية بواقع 3 شركات، ثم الشركات التركية والهولندية-البريطانية والإسبانية واليونانية واليابانية وكوريا الجنوبية لشركة واحدة لكل منهما".

واشارت الوزارة الى ان "ابرز الشركات الهندية التي اشترت النفط العراقي هي شركات انديان اويل، وهميل، أما الشركات الأميركية فهي شركة اكسون موبيل، ماراثون، والايطالية ايني، والصينية بتروجاينا".

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