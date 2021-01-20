فتح الله حسيني: الادارة الذاتية حافظت على السلم الاهلي في ظال الفوصى

2021/01/20 | 12:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالذكرى السابعة لتأسيس يوم 21/1/2014، حيث وضع الكورد وباقي مكونات شمال وشرق سوريا في هذا اليوم نظاما سياسيا في المنطقة جنبها الكثير من ويلات الحرب الاهلية التي تشهدها البلاد منذ آذار 2011.

عضو ممثلية الادارة الذاتية باقليم كوردستان فتح الله حسيني قال في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الممثلية ستنضم ندوة حوارية احتفاء بهذه المناسبة يوم غد الخميس، تقيمها ممثلية الادارة الذاتية في اقليم كوردستان تحت عنوان (الادارة الذاتية بين الواقع والتحديات).

وأضاف حسيني بأن الإدارة الذاتية في روجآفا وهي تدخل عامها السابع أثبتت بأنها إرادة الشعب والمكونات في ظل الفوضى السائدة في عموم سوريا سياسيا وعسكرياً لذلك أتت كمشروع سياسي واقتصادي وخدمي متكامل وذلك في الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي وفي التشارك في القرار السياسي وهذا ما منحها صفة الصلابة والتماسك رغم كل تلك المعوقات التي اعترضتها وكل تلك العدوانية أيضا وخاصة من الجانب التركي.

وأشار حسيني الى ان الادارة الذاتية حافظت على مدى السنوات التي خلت على خصوصية المشروع السياسي المناهض للقومية الواحدة واللون الواحد بل أصبح الجميع شريكا في الحق والواجب.

وتابع حسيني "ربما واكب تلك المسيرة نواقص وسلبيات من حيث عدم الاستقرار الكامل والانتعاش الاقتصادي الكامل أيضاً وعدم الوصول إلى الحالة الإيجابية المتكاملة الا انها بقيت جغرافيا أكثر انتعاشا وامنا واستقرارا مقارنة بالمناطق الساخنة الأخرى في الخارطة السورية رغم ظروف الحرب والمعارك المفروضة من قبل فصائل المرتزقة وربيبتها تركيا والتهديدات المتكررة من النظام السوري على مسيرة الإدارة الذاتية".

PUKmedia / فائق إيزدي

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