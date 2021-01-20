صندوق الإسكان العراقي يرفع قروض المواطنين إلى 75 مليون دينار

2021/01/20 | 12:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن صندوق الإسكان العراقي، أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الأربعاء، عن رفع إقراض المواطنين إلى 75 مليون دينار بدلا من 50 مليون دينار.وقال الصندوق، في بيان له، إنه سيباشر بإقراض المواطنين بمبلغ لا …

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