توران : لا انتخابات نيابية مبكرة والتواريخ المعلنة لاجرائها جرعات مخدرة

2021/01/20 | 12:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

رأى نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران “، لازلت متيقنا ان لا انتخابات نيابية مبكرة والتواريخ المعلنة لاجرائها جرعات مخدرة، اتمنى من الكتل السياسية تثبيت موعد انتخابات مجالس المحافظات في الشهر العاشر لملأ الفراغ الدستوري ولاحترام المواعيد المعلنة.

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