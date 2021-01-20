اخماد حريق اندلع داخل مقر افواج طوارئ بغداد

2021/01/20 | 12:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مقر افواج طوارئ بغداد في منطقة الاعظمية الكسرة صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق العشرين من كانون الثاني .

حيث طوقت فرق الدفاع المدني الحريق الذي نشب داخل عدد من طوابق البناية المتخذة لمنام المنتسبين، وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم خسائرها المادية داخل المقر .

وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .

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