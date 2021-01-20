نائب يكشف عن ’’اتفاق مسبق’’ بين الكتل السياسية والمفوضية على تأجيل الانتخابات - عاجل

2021/01/20 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (20 كانون الثاني 2021)، عن "اتفاق مسبق" بين الكتل السياسية ومفوضية الانتخابات على تأجيل موعدها.

وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية اشترطت إجراء الانتخابات المبكرة مقابل ضمان نزاهتها وشفافيتها ومنع عمليات التزوير فيها كما حصل في السنوات السابقة".

وأضاف أن "المفوضية العليا للانتخابات أخبرت الكتل عدم قدرتها على ضمان نزاهة الانتخابات في حال جرت في شهر حزيران المقبل، لذلك اتفقت الكتل السياسية مع الحكومة والمفوضية لتأجيلها لغاية العاشر من تشرين الأول".

وأشار الموسوي إلى أن "جميع الأمور اللوجستية والفنية الخاصة بإجراء الانتخابات لم تكتمل أيضا بالتالي هناك أمور منطقية وواقعية أدت إلى تأجيل موعدها".

وكان مجلس الوزراء، قد صوت يوم أمس في جلسته الاعتيادية التي استضاف فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، وهو العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

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