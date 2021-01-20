11 يوماً على التوالي.. محافظة عراقية من دون وفيات بكورونا وانخفاض بإصاباتها اليومية

2021/01/20 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (20 كانون الثاني 2021)، بقاء المحافظة من دون وفيات بفيروس كورونا المستجد لمدة 11 يوماً على التوالي، مع تسجيل 26 إصابة جديدة.

وقال مدير إعلام صحة المحافظة، فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق الصحة في ديالى أجرت 1432 فحصاً لحالات اشتباه خلال الساعات الـ 24 الماضية، كان بينها 26 موجبة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة لليوم الـ 11 على التوالي، إضافة إلى تسجيل 57 حالة شفاء".

وأضاف العزاوي، أن "إجمالي الإصابات المسجلة في ديالى بلغت 22463 حالة، أما إجمالي الوفيات فقد بقيَ على ما هو عليه عند 275 حالة، فيما ارتفع عدد الشفاء الكلي إلى 22055 حالة، لتبقى نسبة الشفاء التراكمية ثابتة للأسبوع الثالث على التوالي وهي 98%".

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