«العين السينمائي».. 12 فيلماً في برنامج «سينما العالم»

2021/01/20 | 12:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا/ كشف مهرجان «العين السينمائي» في دورته الثالثة، التي تقام من الفترة بين 23 و27 يناير الجاري في مدينة العين، عن اختيار 12 فيلماً ضمن برنامج «سينما العالم»، لعرضها على شاشات المهرجان طوال فترة فعالياته، والتي تتنوع قصصها بين الدرامية والاجتماعية والكوميدية، والتي تأخذ جمهور وزوار وضيوف المهرجان في رحلة حول العالم، لتبادل الخبرات والثقافات السينمائية المختلفة.ونجح مهرجان «العين السينمائي»، رغم الظروف الاستثنائية الصعبة بسبب «كورونا» وتأثيرها في الإنتاجات السينمائية في العام الماضي، في استقطاب مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية من سينما العالم، والتي حازت جوائز عربية وعالمية، ورشح منها أيضاً أربعة أفلام في أوسكار 2021، وهي: الفيلم الجزائري «هيليو بوليس»، والمصري «لما بنتولد»، والتونسي «الرجل الذي باع ظهره»، والأيرلندي Arracht.ويشمل برنامج سينما العالم ثلاثة أفلام من الدول العربية، هي: الجزائري «هيليوبوليس» إخراج جعفر قاسم، والمصري «لما بنتولد» إخراج تامر عزت، والتونسي «الرجل الذي باع ظهره» إخراج كوثر بن هنية.أما العالمي، فتم اختيار تسعة أفلام، هي: الإسباني la Isla minima، والبرتغالي Private Mihoes، والبولندي Mr.Jones، والمالطي The Boat، وSummer Survivors من لتوانيا، واللاتيفي Homo Novus، واليوناني الفرنسي «باري» والإيطالي Palazzo di Gistizia، والإيرلندي Arracht./انتهى

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