الاربعاء.. تعرف على اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2021/01/20 | 12:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]سجلت أسعار صرف الدولار، الاربعاء، ارتفاعا طفيفا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية في العاصمة بغداد.

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