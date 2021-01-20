2021/01/20 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..كشف محور ديالى للحشد الشعبي، الاربعاء، عن اتخاذ سلسلة قرارات هامة لتعزيز امن ناحية جلولاء في ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قيادات الحشد الشعبي والعمليات والشرطة عقدت اجتماعا موسعا في ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) لدراسة المشهد الامني العام ووضع حد لهجمات داعش الارهابي المتكررة في الاونة الاخيرة”.واضاف الحسيني،ان” الاجتماع تمخض عن قرارات هامة ابرزها الشروع بتنفيذ ستراتيجية الاحزمة الامنية حول مركز جلولاء واعادة تحديث بيانات الاهالي الامنية خاصة من اتتقلوا للعيش بها بعد 2014 بالاضافة الى تعميم تجربة نصب كاميرات المراقبة وتحديد مواعيد حركة الدرجات النارية في الليل بالاضافة الى دفع الاهالي للتعاون مع القوات الامنية والحشد الشعبي في الابلاغ عن اي حالات سلبية وتطبيق مذكرات القبض”.واشار الى ان” الاجتماع كان ايجابي وهناك تنسيق مباشر بين القيادات الامنية الميدانية لدعم امن واستقرار جلولاء في الايام القادمة”.وتعرضت جلولاء مؤخرا الى سلسلة هجمات من قبل داعش الارهابي ما ادى الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يكشف عن قرارات هامة لدعم “امن جلولاء” ويؤكد: سنطبق الاحزمة الامنية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يكشف عن قرارات هامة لدعم “امن جلولاء” ويؤكد: سنطبق الاحزمة الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).