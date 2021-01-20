12 حيلة لإنقاص الوزن دون اللجوء لحمية غذائية

2021/01/20 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…نصح عدد من الأطباء وخبراء التغذية بعدد من الإجراءات والحيل التي تساهم بخفض الوزن دون الإستعانة بحمية غذائية.واقترحت خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا اتباع 12 قاعدة يمكن أن تصبح عادات صحية، تساعدك على إنقاص الوزن، بحسب ما نشرت صحيفة “صن” البريطانية، وهي:1-قسم يومك الى بإجراء عدد من التمارين الرياضية، كتنظيف الأسنان بوضعية القرفصاء، وممارسة تمارين الضغط على الحائط أثناء مشاهدة التلفزيون، والجري في المكان أثناء صنع الشاي.

2-التقليل من شرب الكحول.3-عدم شرب القهوة بعد الظهر للحصول على نوم مريح أثناء الليل.4-استبدل عصير الفاكهة أو المشروبات السكرية بالماء والشاي والحليب.5- ابدأ كل صباح بالمشي لمدة عشر دقائق.6-تناول وجباتك الرئيسية بشكل جيد ومنتظم لتجنب تناول الوجبات الخفيفة لاحقا.7-إذا كنت من عشاق الحلويات، فاستبدل الشوكولاتة بالحليب أو الشوكولاتة البيضاء بالشوكولاتة الداكنة.8-جرب تناول خضراوات جديدة كل أسبوع.9-قم بتحضير قائمة المشتريات قبل الذهاب الى البقالة حتى لاتشتري أشياء لاترغب بإستخدامها.10-تنزه رفقة صديق مرتين في الأسبوع.11-حاول الحصول على مشاعر إيجابية بعيدا عن الطعام، كحل الألغاز والتحدث مع الأصدقاء.12-لاتحرم نفسك من تناول بعض الأطعمة التي ترغب بتناولها، ولكن يجب تناولها بشكل بطيء.انتهى 25

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