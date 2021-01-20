المالية النيابية: فرض استقطاعات الرواتب يخالف قانون الضريبة

2021/01/20 | 12:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع سعر الدولار أحدث نقصاً في دخل المواطن بنسبة 23 % بغداد – وعد الشمري:أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن فرض استقطاعات على رواتب الموظفين والمتقاعدين باسم الضرائب، مخالفة قانونية، مشيرة إلى أن رفع سعر صرف الدولار أحدث نقصاً في دخل المواطن البسيط بنسبة 23%، رافضة سن تشريعات تزيد من الطبقات الفقيرة ...

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