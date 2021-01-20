القبض على ثلاثة من الارهابيين البارزين بداعش الارهابي بعملية استخباراتية في كركوك

2021/01/20 | 12:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من القاء القبض على ثلاثة من الارهابيين البارزين ضمن صفوف داعش الارهابي مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي حيث تسنم الارهابي الاول المكنى طارق منصب مايسمى عنصر استخبارات ومن ثم احد عناصر ديوان الحسبة ، فيما عمل الاهاربي الثاني المكنى سعد بمايسمى ديوان الجند وكان المسؤول عن توزيع الماء على نقاط واوكار داعش المتواجدة في ناحية الرياض انذاك واعترف بأشتراكة بثلاث غزوات داعشية عام ٢٠١٤ ضد القوات الامنية ، فضلاً عن عمل الارهابي الثالث والمكنى حسام بمايسمى الشرطة الاسلامية واعترف بأشتراكه بنصب السيطرات الاجرامية ضمن ناحية الزاب .حيث تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وترديدهم البيعة ضمن العصابات الاجرامية عام ٢٠١٤ واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.

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